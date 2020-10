17.08 Contagi oltre 8mila,raddoppiano vittime Salgono ancora i casi di coronavirus in Italia: sono 8.804 nelle ultime 24 ore a fronte dei 7.332 casi di mercole- dì. 162.932 tamponi processati,+13mila. Quasi raddoppiate le vittime, 83 contro le 43 del giorno precedente. Lo comuni- ca il ministero della Salute. Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva,sono 586, +47 rispetto al giorno precedente. 2.067 nuovi casi in Lombardia, 1.127 in Campania, 1.033 in Piemonte.