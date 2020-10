7.00 Santelli, oggi i funerali a Cosenza Funerali in forma strettamente privata nel pomeriggio a Cosenza per la presi- dente della Regione Calabria, Jole Santelli. La cerimonia funebre si terrà nella chiesa di San Nicola. Santelli lottava da tempo contro una grave ma- lattia. Si è spenta ieri nella sua casa di Cosenza a 51 anni. Stamane, sempre nella chiesa di San Ni- cola, sarà allestita e aperta la camera ardente. A Catanzaro proclamato per og- gi il lutto cittadino. Domani una came- ra ardente anche nella Cittadella re- gionale.