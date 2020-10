22.10 Oipa: alternative per salvare cinghiali L'Organizzazione internazionale prote- zione animali (Oipa) chiede a Roma Ca- pitale e Regione Lazio perché è stato deciso di uccidere sbrigativamente una mamma cinghiale e i suoi sei cuccioli che avevano trovato riparo in un'area giochi del quartiere Aurelio invece di salvare la loro vita date le soluzioni alternative che erano state offerte dalle associazioni. Lo "scempio", come viene definito dagli ambientalisti, è successo a due passi dal Vaticano. Prima sono stati narco- tizzati e poi uccisi a fucilate.