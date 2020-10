8.36 Sicilia, Agrigento e 3 Comuni al voto Aperte alle 7 le urne per i ballottaggi in quattro comuni della Sicilia. I cit- tadini sono chiamati al voto per eleg- gere il sindaco ad Agrigento, unico ca- poluogo di provincia, dove si sfidano l'uscente Lillo Firetto, appoggiato da liste di centro, e Franco Miccichè (Vox e liste civiche). Al primo turno era stato a sorpresa Micciché ad ottenere il maggior consenso: 36,6% contro il 27,8% di Firetto. Ballottaggi anche a Carini (Palermo),ad Augusta e a Floridia (Siracusa).Si vota fino alle 22 e domani dalle 7 alle 14.