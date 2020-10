23.00 Usa2020,94enne fa 500Km:"Voglio votare" "Non vi sono scuse per non votare". Lo ha detto una donna di 94 anni che ha percorso 500 Km per partecipare alle presidenziali Usa2020. La donna di De- troit vive con la famiglia a Chicago e non aveva ricevuto la sua "absentee ballot", scheda elettorale per votare via posta. Ha chiesto al figlio di por- tarla in auto e votare di persona."Vota ma sappi per chi e perché", ha detto. Si chiama Mildred Madison:vota da quan- do ha 21 anni. Sposata a 22 anni, 4 fi- gli, sempre attiva nella sua comunità , come volontaria e impegnata in politica