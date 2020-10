7.00 'Ndrangheta e narcotraffico, 21 arresti I Carabinieri del comando provinciale di Roma e dei comandi dell'Arma compe- tenti territorialmente smantellano un sodalizio criminale di matrice calabre- se e romana dedito al narcotraffico in- ternazionale. Ventuno gli arresti nelle province di Roma e Reggio Calabria. Coinvolti roma- ni, calabresi e soggetti stranieri con- tigui alla 'ndrangheta. Fatta luce su un'organizzazione che operava con in- termediari sudamericani per il finan- ziamento e l'acquisto di ingenti quan- titativi di stupefacenti.