11.05 Rifiuti e roghi, blitz dei Cc al Nord Un'ordinanza di custodia e un sequestro preventivo, per gestione non autorizza- ta e traffico illecito di rifiuti e re- alizzazione di discariche abusive in varie regioni del Nord Italia. E' il risultato di un'operazione dei Carabinieri di Noe e Tutela ambientale, a Milano. Oltre che in Lombardia, le discariche abusive erano state create in Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Smaltite illecitamente 24mila tonnellate di rifiuti prodotti da vari impianti, sempre del Nord. Le indagini riguardano anche roghi di rifiuti.