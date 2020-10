17.32 Aumento nuovi casi: +10.874. I morti 89 Tornano a salire i contagi da corona- virus in Italia: 10.874 nuovi casi nel- le ultime 24 ore (ieri erano stati 9.338). I tamponi effettuati sono stati 144mila. Sono i dati resi noti dal ministero della Salute. In crescita anche i decessi: sono 89 (ieri 73). Aumentano ancora i ricoveri in terapia intensiva, ora 870 (+73). Per quanto riguarda le Regioni, il maggior numero di casi sempre in Lom- bardia (2023). Rallentano i nuovi casi in Campania (1312), ma meno tamponi.