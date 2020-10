17.21 Covid, 16.079 casi in 24h e 136 vittime Salgono ancora i nuovi contagiati dal Coronavirus in Italia: sono 16.079 nel- le ultime 24 ore (mercoledì 15.199), a fronte di 170.392 tamponi processati (7.500 in meno). 136 le vittime, 9 in più del giorno precedente,per un totale che è arrivato a 36.968. Lo comunica il ministero della Salute. In crescita anche le terapie intensive 992, +66 da mercoledì. 4125 nuovi casi in Lombardia, 1550 in Piemonte, 1541 in Campania.