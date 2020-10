16.24 Covid,terapie intensive occupate al 15% Su 6.628 posti in terapia intensiva og- gi disponibili in Italia, il 15% è oc- cupato da pazienti Covid.E' il dato del report settimanale del Commissario per l'emergenza Arcuri. La regione con la più alta percentuale, rispetto ai posti a disposizione, è l' Umbria (27,85%).Seguono Campania 21,71% e Sardegna 20,69%. In Lombardia 15,69%. Attualmente l'Italia è il 15° Paese al mondo per numero di contagi (465.726). Nel marzo scorso era il secondo.