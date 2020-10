18.12 Covid, anche Piemonte decide coprifuoco Dopo il forte incremento dei contagi da Coronavirus in Piemonte, 2032 nelle ul- time 24 ore, via libera al coprifuoco notturno anche in questa Regione. La decisione è stata presa nell'incon- tro del governatore Cirio con le isti- tuzioni e le associazioni di categoria. Il coprifuoco, dalle 23 alle 5 del mattino, verrà introdotto a partire da lunedì 26 ottobre.