11.20 Covid, è record casi giornalieri in Usa Nuovo record giornaliero di casi di contagio da coronavirus negli Stati Uniti. L'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University riporta infat- ti di 80.005 nuove infezioni in 24 ore, il numero più alto dall'inizio dell'e- mergenza sanitaria. Il record precedente si era avuto il 16 luglio con 77.362 nuovi contagi.Il Pae- se è il più colpito al mondo in termini assoluti.Attualmente i focolai più gra- vi sono nel Nord e nel Midwest e 35 Stati su 50 registrano casi in aumento.