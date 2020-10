19.41 Biden: Covid? Trump rifiuta la scienza "Mancano 10 giorni e io credo nella Pennsylvania, nel mio Stato. La scelta non è mai stata così chiara e la posta in gioco mai così alta". Così il candi- dato democratico alle presidenziali Usa Joe Biden, in comizio in Pennsylvania. "Sono tempi duri:la disoccupazione cre- sce,le persone sono preoccupate di re- stare senza sanità nel mezzo di una pandemia. Vedono chi è più ricco stare meglio:questa è la presidenza Trump",ha incalzato."Se non cambiamo approccio al Covid perderemo altre 200mila vite nei prossimi mesi:Trump rifiuta la scienza"