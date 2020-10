20.38 Puglia richiama medici pensionati Il dipartimento Salute della Puglia richiama, su base volontaria, i medici pensionati. Il direttore Montanaro conferma che lu- nedì sarà pubblicato un avviso per com- pilare una graduatoria a cui le Asl po- tranno attingere per far fronte alle e- mergenze causate dal Covid. Le Asl potranno anche ricorrere a gio- vani medici non specializzati, che come accaduto a marzo,potranno andare in af- fiancamento nei reparti "no Covid".