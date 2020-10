21.37 Covid, in Sicilia coprifuoco e Dad Anche in Sicilia, dove per ora non ci sono criticità ,arrivano misure restrit- tive per contenere i contagi di Covid. L'ordinanza del presidente della Regio- ne Musumeci,condivisa dal ministro Spe- ranza, entra in vigore domani e durerà fino al 13 novembre. Dispone il copri- fuoco dalla 23 alle 5, didattica a di- stanza per scuole superiori e l'utiliz- zo del 50% della capienza dei posti su mezzi di trasporto urbano,ferroviario e marittimo.Negozi aperti la domenica fi- no alle 14,eccetto farmacie,edicole,ta- baccherie.Palestre,piscine aperti 8-20.