13.21 Salvini:palestre,cinema sicuri,no a alt "Chiudere attività come palestre, pi- scine, cinema e teatri che negli ultimi mesi hanno investito tanto per adeguare gli standard di sicurezza sanitaria è una sciocchezza. Luoghi sicuri e con- trollati, perché prendersela con loro?" Così il leader della Lega Salvini, sul- la nuova stretta anti-Covid in arrivo. E il governatore del Friuli Venezia Giulia, il leghista Fedriga, avverte: "Conte e i suoi ministri stanno facendo un gioco pericoloso rifiutando di fatto la nostra collaborazione. Un gioco che pagano i cittadini del nostro Paese".