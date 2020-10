9.38 Televideo, tornano gli indici tematici Il notiziario di Televideo torna alla sua consueta articolazione con gli in- dici Politica a pag.120, Economia a pag.130, Dall'Italia a pag.140, Dal Mondo a pag.150, Culture a pag.160. Oltre al ripristino dei tradizionali indici resta attivo quello di Attualità a pag.110, dedicato alle notizie sull' emergenza Coronavirus. Un indice Focus a pag.180 fornirà approfondimenti di rilievo. Ora è dedicato alle imminenti elezioni Usa. Restano Cittadini (170) e Motori (190).Nulla cambia per gli in- dici Calcio (201) e Altri Sport (260).