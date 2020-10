17.30 Casi calano a 17.012,i decessi sono 141 In calo i contagi da Coronavirus re- gistrati in Italia: 17.012 nuovi casi nelle ultime 24 ore, per un totale di 542.789 da inizio pandemia. Ma calano anche i tamponi effettuati: 124.686, circa 37 mila meno di ieri. I decessi sono stati 141 (128 il giorno prima). Altri 76 pazienti entrati in terapia intensiva, 1067 ricoverati in piĆ¹. Ma anche 2.423 nuovi guariti. Le Regioni con il maggior numero di ca- si sono la Lombardia (3.570), la To- scana (2.171) e la Campania (1.981).