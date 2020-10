15.05 Fontana:"No condizioni per un lockdown" "Escludo che ci siano le condizioni per prevedere ipotesi di questo genere, anzi, tutti i nostri interventi vanno nella direzione di evitare ogni tipo di lockdown". Lo puntualizza il presidente della Lombardia, Fontana. Nel pomeriggio Fontana avrà un nuovo incontro con i sindaci dei capoluoghi di provincia lombardi e i capigruppo di maggioranza e opposizione per un ag- giornamento sulla situazione epidemio- logica.Attesa oggi una nuova ordinanza per allineare a livello tecnico quella in vigore con il nuovo Dpcm.