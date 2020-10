20.28 Biden: "Trump si è arreso a Covid" Gli Stati Uniti meritano "un presidente guidato non da pie illusioni ma dalla ragione e dai fatti della scienza. Que- sto è il tipo di presidente che spero di essere". Così il candidato democra- tico alla Casa Bianca,Joe Biden,durante il comizio a Warm Springs, in Georgia. "La tragica verità del nostro tempo è che il Covid ha lasciato una ferita profonda e duratura nel nostro Paese", ma "so che ci possiamo unire per guari- re", afferma Biden. E accusa Trump: ha "scrollato le spalle, è stato spavaldo e poi si è arreso" al Coronavirus.