22.58 Champions: Juve sconfitta, pari Lazio Nella seconda giornata della fase a gi- roni Juventus ko, Lazio pari a Bruges. Juventus-Barcellona 0-2 Barça arrembante in avvio:Bonucci salva su Messi,palo Griezmann. Al 14' gol di Dembelé. Ben tre segnature in off-side per Morata. All'85'espulso Demiral.Al 91'rigore per i blaugrana e gol Messi. Bruges-Lazio 1-1 La Lazio parte in sordina,ma al 14'tro- va il gol con Correa. Al 42'pari belga su rigore di Vaneken. Pressione dei pa- droni di casa nel finale, ma la Lazio tiene senza troppi patemi il risultato.