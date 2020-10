8.00 Covid, Fauci:"In Usa situazione brutta" Gli Stati Uniti, sia per tasso di mor- talità che per incidenza dei contagi da Covid-19 in rapporto alla popolazione, non figurano tra i Paesi più colpiti al mondo dalla pandemia.Tuttavia, il viro- logo Anthony Fauci,direttore dell'Isti- tuto nazionale per il contrasto alle malattie infettive, definisce la situa- zione "brutta" e il ritorno alla norma- lità "lontano". Nelle 24 si sono registrati 78.981 nuo- vi contagi e 994 morti,per un totale di 8 mln 856.413 contagi e 227.685 morti. E' il dato peggiore a livello mondiale.