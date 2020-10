16.25 Covid:De Luca in Campania +3186 in 24h "Non siamo al livello piu' alto di con- tagio", avverte il Governatore De Luca "il peggio deve ancora venire. Sarà più grave di marzo perchè andiamo incontro all'inverno,abbiamo le scuole aperte e l'epidemia influenzale è alle alle porte.". Oggi +3186 nuovi casi. De Luca parla di "fortissimi ritardi del Governo con la logica del mezzo che scontenta tutti e non risolve problemi" e "di tempi di decisione incompatibili con gravità della situazione. Perso tempo prezioso."