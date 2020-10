16.33 Medici Usa a Trump: accuse calunniose L'associazione dei medici americani bolla come "calunnie" le affermazioni di Trump,secondo cui i sanitari gonfie- rebbero i numeri di morti per Covid per guadagnare di più. "L'idea che i medici, nel mezzo di una crisi sanitaria pubblica, gonfino i nu- meri sui pazienti di Covid-19 per riem- pirsi le tasche è una calunnia,un'accu- sa offensiva e sbagliata",dice la pre- sidente dell'American Medical Associa- tion."Invece di attaccarci,i leader do- vrebbero seguire la scienza e chiedere il rispetto delle regole".