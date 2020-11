12.30 Covid,Regioni:limitare mobilità over 70 Tra le misure in discussione al vertice tra Regioni e i ministri Boccia e Spe- ranza, c'è l'ipotesi di limitare gli spostamenti degli ultrasettantenni per rudurre la diffusione del contagio da coronavirus. Le Regioni che hanno avanzato la propo- sta sono Lombardia,Piemonte e Liguria. "Il Paese non può permettersi un nuovo lockdown", dice il presidente della Li- guria Toti. Bisogna "proteggere gli an- ziani" per diminuire la pressione sugli ospedali, spiega.