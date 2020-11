12.23 Conte:no dilemma tra salute ed economia "Non può esserci dilemma tra protezione della salute ed economia", dice il pre- mier Conte alla Camera. "Faremo tutti gli sforzi finanziari che servono" per dare certezza e stabilità al mondo del lavoro, aggiunge, come il Dl ristori e la proroga del blocco dei licenziamenti "Serve un nuovo patto tra pubblico e privato e il nostro piano offrirà una nuova prospettiva nel solco degli o- biettivi Ue", spiega Conte. "Nessuno può sentirsi esonerato. Restiamo uniti in questo drammatico momento",conclude.