17.21 22.253 nuovi casi, 47mila test in meno Diminuiscono ancora i contagi per Coro- navirus in Italia, sono 22.253 nelle ultime 24 ore (domenica 29.907), ma con soli 135.731 tamponi processati (dome- nica 183.457), oltre 47 mila test in meno. L'incremento delle vittime รจ di 233 in 24 ore,208 il giorno precedente. Dati del ministero Salute. I pazienti in terapia intensiva supera- no i 2 mila (2.022), in aumento di 83 rispetto al giorno precedente. In Lombardia 5.278 nuovi casi, Campania 2.861, Toscana 2.009, Lazio 1.859.