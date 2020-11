22.35 Covid, Eurogruppo: aiuti anche nel 2021 "L'Eurogruppo ritiene vitale che il so- stegno fiscale in ciascuno Stato membro continui anche nel 2021, dato l'aumento del rischio di una ripresa ritardata, e si adegui alla situazione man mano che evolve". Così i ministri dell'economia della zona euro a fine riunione. "La recente accelerazione nella diffu- sione del virus Covid-19 e le nuove mi- sure di contenimento hanno accresciuto l'incertezza ed è probabile che pesino sulla ripresa. Continueremo a coordina- re a tutti i livelli: dalla Sanità ai posti di lavoro in tutto il continente"