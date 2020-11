17.17 Covid, 30.550 nuovi positivi. 352 morti In risalita il numero di nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, 30.550 (ieri 28.244),ma a fronte di un maggior numero di tamponi effettuati,circa 212 mila contro i precedenti 182.000. I de- cessi sono 352 (353 ieri). Il trend è in aumento, ma negli ultimi giorni si registra una certa stabiliz- zazione,dice il direttore generale pre- venzione del ministero della Salute Rezza."I fattori del riemergere del vi- rus non sono tutti noti".Lombardia,Cam- pania e Piemonte, le regioni più colpi- te,aggiunge.Lieve incremento nel Lazio.