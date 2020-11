17.36 Covid, 34.505 nuovi casi e 445 i morti Salgono ancora i contagi da Coronavi- rus in Italia: nelle ultime 24 ore si registrano 34.505 nuovi casi, contro i 30.550 di ieri. In forte aumento il numero di decessi: sono 445 (352 ieri). Ma record dei tamponi, 219.884 (ieri 211.831). Sono i dati diffusi dal ministero della Salute. L'aggiornamento dei dati di oggi "non รจ un buon segnale, la percentuale di tamponi positivi supera il 10%", ha detto il direttore Prevenzione Rezza. In Lombardia 8.882 nuovi casi, in Cam- pania 3.888 e 3.264 in Veneto.