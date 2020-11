14.00 Covid,Veneto oltre 3800 casi e 25 morti Ancora un record di casi di Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 3.815 e i decessi 25. Cresce anche la pressione sulle strut- ture ospedaliere con 1.410 ricoverati nei reparti ordinari (-109) e 187 nelle terapie intensive (+13). "Non abbiamo in animo di mettere nuove restrizioni,pensiamo siano sufficienti quelle in corso",ha detto il governato- re Zaia, spiegando che il sistema ospe- liero tiene,"il problema sono i Pronto soccorso con il doppio degli accessi".