16.56 Anticipo Serie A, Cagliari-Samp 2-0 Torna al successo il Cagliari che alla Sardegna Arena supera 2-0 la Sampdoria nell'anticipo della settima giornata. Sardi subito pericolosi: palla di Ounas per il colpo di testa di Joao Pedro che colpisce l'incrocio dei pali (6').Match teso. Dal 40' doriani in 10. Ayroldi,su indicazione Var, cambia il colore del cartellino per Augello:รจ rosso diretto. A inizio ripresa Tonelli atterra Joao Pedro,rigore.Dal dischetto il brasilia- no trasforma:1-0 (48'). La Samp ci pro- va, ma il Cagliari in contropiede rad- doppia con lo scatenato Nandez (69').