2.36 Harris: è una nuova alba per l'America "Voi avete dato vita ad un nuovo giorno ad una nuova alba per l'America". Così la vice presidente eletta,Kamala Harris si rivolge agli elettori sul palco di Wilmington. "Avete protetto la democrazia, grazie per essere andati alle urne. E' un mo- mento difficile,ma siamo stati testimo- ni del vostro coraggio, della vostra resilienza del vostro spirito". Eleg- gendo "Joe Biden come vostro presidente siete riusciti ad affermare la speranza l'unità,l'onestà,la scienza e anche la verità. Per questo avete scelto Biden"