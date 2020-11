7.00 Covid, nel mondo oltre 49,3 Mln di casi Sono più di 49,3 milioni i casi di con- tagio da coronavirus accertati nel mon- do dall'inizio dell'emergenza sanita- ria. E' quanto si apprende dall'ultimo conteggio della France Presse basato sui dati ufficiali. Il numero dei decessi è salito a oltre 1 milione 243.000. Gli Stati Uniti re- stano il Paese più colpito dalla pande- mia in termini assoluti con più di 237.000 morti.Il nuovo presidente elet- to, Biden, ha annunciato un piano anti- covid "fondato sulla scienza e costrui- to con compassione, empatia e premura".