8.00 Covid,gli ospedali sono ormai al limite Secondo Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali,i posti di rianimazione occupati dai pazienti Co- vid hanno superato il 30%, ma in alcuni casi la situazione è molto più seria: Piemonte 46%,Lombardia 49%, Umbria 51%, provincia di Bolzano al 55%.Il contagio corre soprattutto nel Nord Ovest e in Toscana.Con ricoveri Covid oltre il 40% in 10 Regioni si è vicini al collasso. Per proteggere le rianimazioni il Vene- to sospende ogni attività chirurgica che preveda il ricorso alla terapia in- tensiva,così come Lombardia e Campania.