14.33 Calcio:Lazio pareggia con la Juve (1-1) La Lazio pareggia con la Juventus (1-1) in pieno recupero col solito Caicedo. Inzaghi senza Immobile,Strakosha e Lei- va, non convocati dopo il caos tamponi. Pirlo schiera a sorpresa Frabotta e Ku- lusevski e manda Dybala in panchina. I I bianconeri sbloccano la gara al 15' con Ronaldo, dopo una percussione di Cuadrado.Il portoghese ancora pericolo- so al 42':palo clamoroso.Nella ripresa sterile supremazia Lazio, ma la Juve, seppur con qualche affanno,difende il vantaggio. Al 95' perĂ² ci pensa Caicedo a regalare il meritato pari alla Lazio.