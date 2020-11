17.26 32.616 nuovi positivi ma con meno test Leggero calo dei contagi da Coronavirus in Italia: sono 32.616 nelle ultime 24 ore a fronte di 191.144 tamponi proces- sati, circa 40mila in meno. In calo le vittime, 331 contro i 425 di sabato, 41.394 da inizio pandemia. Dati del ministero Salute. In aumento i ricoveri nelle terapie in- tensive, +115, in tutto 2.749. Comples- sivamente sono 935.104 i contagiati. Lombardia (6.318), Campania (4.601), Piemonte (3.884),Veneto (3.362),Lazio (2.489).