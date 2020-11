11.02 Coldiretti:per 4mln mensa Natale povera Salgono a 4 milioni i poveri che saran- no costretti per Natale a chiedere aiu- to per mangiare nelle mense o con la distribuzione di pacchi alimentari.Così un'analisi Coldiretti, che rileva +40% di richieste agli enti di volontariato. Fra i nuovi poveri c'è chi per il coro- navirus ha perso il lavoro, piccoli ar- tigiani o commercianti che hanno dovuto chiudere, chi lavorava nel sommerso, senza quindi sussidi o aiuti pubblici. Le maggiori criticità in Campania (20%) Calabria e Sicilia (14 e 11%). Poco me- no in Lazio e Lombardia (10 e 9%).