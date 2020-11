16.51 Covid Liguria,indagine su raccolta dati La procura di Genova ha aperto un'in- chiesta conoscitiva, senza ipotesi di reato, sulla gestione della seconda on- data di contagio del Covid. Ritardo nella trasmissione dei dati dalla Liguria a Roma e un'acquisizione degli stessi dati con parametri non corretti: sono le due ipotesi su cui la procura lavora. I dati sono raccolti da Asl e direzioni sanitarie, poi confluiscono in Alisa (Sistema sanitario regionale) che a sua volta li invia a Roma.