18.05 Elezioni Calabria, atteso Cons.ministri Atteso un Consiglio dei ministri per affrontare il dossier delle elezioni Regionali in Calabria, a seguito della scomparsa della presidente Santelli. Il voto dovrebbe tenersi entro 60 gior- ni dal congedo del Consiglio regionale ma l'emergenza Covid mette a rischio la tempistica. La riunione, tra l'altro, si tiene proprio mentre infuria la po- lemica, anche nella maggioranza, sulla nomina del nuovo commissario della Sa- nità in Calabria, Zuccatelli, anche per alcuni suoi vecchi video.