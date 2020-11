20.20 Morto Ro Marcenaro,fumettista di satira A 83 anni, per complicanze dovute al Covid,si è spento a Reggio Emilia Ro Marcenaro, illustratore e fumettista e "padre" di numerosi personaggi che han- no fatto la storia dei cartoni animati. Fu tra i primi a fare disegno animato in Italia,realizzando spot pubblicitari (il più famoso è quello degli anni '70 del Fernet Branca realizzato con pla- stilina), ma anche videoclip musicali come l'album 'Matto come un gatto" di Gino Paoli.Famosi suoi fumetti di sati- ra politica Tra i suoi ultimi lavori la "Costituzione illustrata".