11.57 Sileri: curva giù entro 15/11 o misure Nuovo lockdown? "Tutto dipende dall'an- damento del virus e da come risponde alle misure delle settimane scorse. Se dovesse esserci rapido peggioramento si dovrà agire". Così il viceministro alla Salute Sileri a RaiNews24,puntualizzan- do: "Nessuno può sapere come andrà dopo il 15/11, si dovrebbe vedere un appiat- timento della curva".Senza,"si procede- rà con più zone arancioni o rosse", A Natale contatti ridotti, evitare cene e pranzi familiari numerosi. In Calabria lasciamo lavorare il nuovo commissario Zuccatelli, esorta.