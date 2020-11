17.30 Covid,40.902 nuovi casi. 550 le vittime Si registrano 40.902 nuovi casi di co- ronavirus nelle ultime 24 ore (37.978 i precedenti). Sono i dati del ministe- ro della Salute.Effettuati 254.908 tam- poni. In lieve calo le vittime, 550 contro le precedenti 636. In totale sono 44.139 da inizio pandemia. Sale a 3.230 il nu- mero di pazienti in terapia intensiva (+60) Sono 10.634 i nuovi casi in Lombardia, 5.258 in Piemonte e 4.079 in Campania.