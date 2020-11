16.20 Conte a M5S: siete una comunità tosta "Con la vostra carica innovatrice avete condotto battaglie ora patrimonio comu- ne"."Conservate questo spirito costrut- tivo".Così il premier Conte in collega- mento con gli Stati Generali M5S. "La coerenza è un valore, ma quando si go- verna bisogna avere il coraggio di cam- biare le idee, se giuste per il Paese". "Siete una comunità che 11 anni fa si è messa in gioco si è offerta di dare il proprio contributo al Paese. Siete una comunità tosta"."La più importante no- vità politica degli ultimi anni",affer- ma Conte.