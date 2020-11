18.42 Cina, mega accordo scambio con 14 Paesi La Cina ha firmato il più grande accor- do di libero scambio al mondo. Si chia- ma Regional comprehensive economic partnership (Rcep) e include le 10 eco- nomie dell'Asean, insieme a Cina, Giap- pone, Corea del Sud, Nuova Zelanda e Australia. 15 Paesi che rappresentano circa il 30% del Pil mondiale. Proposto nel 2012,l'accordo è stato si- glato in un vertice dei Paesi del Sud- Est asiatico, con i leader impegnati a risollevare le economie colpite dalla pandemia. L'India non ha ancora firma- to,ma potrebbe aderire successivamente.