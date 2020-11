20.36 Assolti i giudici Bellomo e Nalin Assolti a Piacenza l'ex giudice del consiglio di Stato, Bellomo, e l'ex pm di Rovigo, Nalin. Erano a processo per stalking e lesioni ai danni di una bor- sista della scuola 'Diritto e Scienza'. La ragazza, per l'accusa, รจ stata mi- nacciata e interrogata sulla vita ses- suale. "Il fatto non sussiste", per il Gup. Caduta anche l'accusa di stalking, non procedibile per querela ritirata. La pubblica accusa aveva chiesto 3 anni e 4 mesi per Bellomo, un anno e 4 mesi per Nalin. E' il primo processo penale che va a sentenza per i due magistrati.