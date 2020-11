9.30 Regioni in ordine sparso su restrizioni Pressing delle Regioni sul governo per un allentamento delle restrizioni anti- Covid, in particolare per le zone rosse e arancioni. Spingono Lombardia e Pie- monte (rosse) e Liguria e Friuli Vene- zia Giulia (arancioni). Altre, Abruzzo e Basilicata, scelgono maggior rigore. Il presidente friulano Fedriga ha chie- sto e ottenuto per oggi una Conferenza straordinaria delle Regioni sui criteri applicati dal Comitato tecnico scienti- fico a livello regionale, a due setti- mane dall'adozione delle prime misure e con i dati del contagio in lieve calo.