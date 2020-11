18/11/2020 12:48 In arrivo da domani maltempo e freddo 12.48 In arrivo da domani maltempo e freddo Ultime ore di bel tempo sulla Penisola: tra domani e venerdì entra sul Mediter- raneo un fronte freddo. che dal Nord In arrivo dal Nord Atlantico, passa ve- locemente sul Nord-Est e sul Centro, con precipitazioni moderate, che si fanno più insistenti all'arrivo sulle regioni meridionali. Il maltempo è atteso venerdì su basso Tirreno, Calabria e Sardegna nord-est; poi coinvolti anche il resto del Sud e la Sicilia,mentre la situazione miglio- ra sulle regioni centrali tirreniche.