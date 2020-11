15.47 Rt scende a 1,18, sotto 1 in 4 Regioni In discesa l'indice di contagio Rt in Italia:i dati settimanali aggiornati al 18 novembre lo fissano questa settimana a 1,18, quindi ancora sopra 1,segno che l'epidemia continua a crescere, ma mol- to vicino alla fase di stabilità. La settimana scorsa era pari a 1,43, due settimane fa a 1,72. Lo si legge nella bozza del report set- timanale Iss-ministero Salute. Si ri- scontrano valori medi di Rt tra 1-1,25 nella maggior parte delle Regioni,sotto l'1 in 4:Lazio,Liguria,Molise,Sardegna. Epidemia non controllata in 17 Regioni.