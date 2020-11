21.28 Migranti raddoppiati su navi quarantena Sbarcati in Sicilia 199 stranieri dopo la quarantena sulla nave Suprema ad Au- gusta, nel Siracusano. A bordo restano isolati 624 'migranti'. Si smista ora tra Centri di permanenza e rimpatri. In 7 giorni, "raddoppiate le persone sulle 5 navi quarantena in funzione: da 2.212 a 5.112 e 184 i positivi a bordo. Lieve calo di presenze negli 'hotspot', ma aumenta in centri per i rimpatri". Così il Garante delle persone private della libertà . Preoccupata l'Organizza- zione internazionale per le migrazioni: oltre 500 morti in rotta Africa Ovest.